С начала августа военные срочной службы могут перейти в категорию мобилизованных 1 августа, 14:12 Учения украинских военных в Донецкой области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

С начала августа военные срочной службы получили право переводиться в категорию мобилизованных.



Это касается срочников, срок службы которых закончился во время действия военного положения и был продлен сверх установленных сроков, и которые отслужили не менее полугода во время действия военного положения.

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Соответствующая норма предусмотрена законом № 3161-IX об изменениях в законодательство о прохождении военной службы во время действия военного положения.

Срок службы военных срочной службы, которые добровольно перевелись на службу по мобилизации будет такой же, как для военных, мобилизованных во время военного положения:

до конца действия военного положения;

до приказа о демобилизации;

до увольнения на основаниях, указанных Законом о воинской обязанности и военной службе для мобилизованных военных.

Военные срочной службы, которые подписали контракт, соответственно, служат после окончания его действия, как военные контрактной службы.

Во время военного положения оснований для увольнения у мобилизованных меньше всего — мобилизованные военные могут уволиться только если имеют хотя бы одно основание из четырех категорий:

по состоянию здоровья — на основании заключения ( постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев;

постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев; по достижении предельного возраста несения службы;

в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

по семейным обстоятельствам.

У мобилизованных военных во время военного (особого) положения и у военных, которые служат по контракту есть только три отличия в списке оснований для увольнения. Военные контрактной службы не могут уволиться, если:

у них есть жена ( муж) с инвалидностью;

муж) с инвалидностью; один из родителей ( своих или жены/мужа) является лицом с инвалидностью I или II группы;

своих или жены/мужа) является лицом с инвалидностью I или II группы; на иждивении военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. В случае если часть детей рождены в другом браке и проживают с матерью, то факт их содержания подтверждается справкой об уплате алиментов на родных детей.

Также, военные контрактной службы могут уволиться по собственному желанию (для военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины).