С начала августа военные срочной службы могут перейти в категорию мобилизованных

1 августа, 14:12
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Учения украинских военных в Донецкой области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Учения украинских военных в Донецкой области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

С начала августа военные срочной службы получили право переводиться в категорию мобилизованных.

Это касается срочников, срок службы которых закончился во время действия военного положения и был продлен сверх установленных сроков, и которые отслужили не менее полугода во время действия военного положения.

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Соответствующая норма предусмотрена законом № 3161-IX об изменениях в законодательство о прохождении военной службы во время действия военного положения.

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Срок службы военных срочной службы, которые добровольно перевелись на службу по мобилизации будет такой же, как для военных, мобилизованных во время военного положения:

  • до конца действия военного положения;
  • до приказа о демобилизации;
  • до увольнения на основаниях, указанных Законом о воинской обязанности и военной службе для мобилизованных военных.

Военные срочной службы, которые подписали контракт, соответственно, служат после окончания его действия, как военные контрактной службы.

Во время военного положения оснований для увольнения у мобилизованных меньше всего — мобилизованные военные могут уволиться только если имеют хотя бы одно основание из четырех категорий:

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  • по состоянию здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев;
  • по достижении предельного возраста несения службы;
  • в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;
  • по семейным обстоятельствам.

У мобилизованных военных во время военного (особого) положения и у военных, которые служат по контракту есть только три отличия в списке оснований для увольнения. Военные контрактной службы не могут уволиться, если:

  • у них есть жена (муж) с инвалидностью;
  • один из родителей (своих или жены/мужа) является лицом с инвалидностью I или II группы;
  • на иждивении военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. В случае если часть детей рождены в другом браке и проживают с матерью, то факт их содержания подтверждается справкой об уплате алиментов на родных детей.

Также, военные контрактной службы могут уволиться по собственному желанию (для военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины).

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Мобилизация Военное положение Украинские военные Мобилизированные Война в Украине

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