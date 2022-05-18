Командиры оккупантов оправили на наиболее опасные участки фронта тех солдат РФ, которые отказывались воевать в Украине — разведка 18 мая, 13:44 Цей матеріал також доступний українською В рядах оккупантов растет недовольство участием в боевых действиях (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В подразделениях оккупационных войск России растет недовольство участием в боевых действиях против Украины.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, оккупанты все чаще отказываются от выполнения приказов командования проводить активные наступательные действия.

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По данным ведомства, несмотря на скрытый саботаж, несколько подразделе 70 гвардейского мотострелкового полка уже открыто отказались участвовать в войне и потребовали вернуть их в места постоянной дислокации.

«Командиры частей всячески пытаются скрыть факты неповиновения. Наиболее активных военнослужащих, требующих возвращения на территорию России, надеясь на их скорую гибель, отправили на наиболее опасный участок фронта», — добавили в ГУР.

Там также рассказали, что для выявления и нейтрализации инициаторов отказа от участия в войне, в отделе ФСБ 58 общевойсковой армии решили наполнить подразделения 70 полка своими внештатными агентами и информаторами.

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