Способна ли сейчас Россия на ковровые бомбардировки украинских городов — пилот Karaya

27 апреля, 19:31
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Украинский летчик заверил, что Россия уже не способна на такие массированные бомбардировки, как в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/REUTERS)

Украинский летчик заверил, что Россия уже не способна на такие массированные бомбардировки, как в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/REUTERS)

Украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya рассказал Radio NV, способна ли сейчас Россия на ковровые бомбардировки украинских городов.

Как рассказал Ворошилов в эфире Radio NV, такой сценарий возможен только в случае массового применения управляемого авиационного вооружения.

https://www.youtube.com/watch?v=YdJ7_HleARI

«Таких массированных бомбардировок, как враг это делал, к сожалению, в Мариуполе, не будет, ведь линия боевого фронта полностью прикрыта наземными средствами противовоздушной обороны. Также истребительная авиация тоже там постоянно находится и патрулирует воздушное пространство вблизи линии боевого столкновения», — пояснил украинский пилот.

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В то же время, он добавил, что не стоит недооценивать врага, потому что в этих целях Россия может также применить управляемые авиационные бомбы, хотя «такого результата оно им не даст».

Российские войска начали применять управляемые авиабомбы в марте 2023 года.

«Это управляемые авиационные бомбы еще советских времен, которые оснащены крыльями, и летят они в цель GPS-навигации. Российский истребитель может не заходить в зону поражения нашей ПВО и там 40-50 км до государственной границы или линии боевого столкновения может их сбрасывать», - рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

4 апреля Игнат сообщал, что Россия сбрасывает до 20 управляемых авиабомб по всей линии фронта ежедневно.

В то же время, украинская боевая авиация уже активно применяет «умные бомбы» JDAM против российских оккупантов.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Бомбы Военная авиация Война в Украине Российско-украинская война Бомбардировка Война России против Украины радио NV

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