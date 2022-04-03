«Каждого виновного внесут в книгу палачей». В Украине создадут механизм правосудия для расследования преступлений оккупантов РФ — Зеленский 3 апреля, 21:37 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский после зверств РФ в Буче заявил о создании в Украине специального механизма правосудия для расследования и судебного разбирательства всех преступлений российских оккупантов.



Об этом он сообщил в своем видеообращении в воскресенье, 3 апреля.

Война России против Украины — главные события 3 апреля

Зеленский подчеркнул, что ВСУ освободили от оккупантов несколько областей, но захваченными остаются районы других, где после их изгнания «могут открыться еще более страшные вещи и больше смертей».

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«Суть этого механизма — совместная работа национальных и международных специалистов: следователей, прокуроров и судей. Этот механизм поможет Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лица, которые развязали или участвовали в этой страшной войне против украинского народа и в преступлениях против наших людей», — сказал он.

Президент заявил, что МИД, Офис генпрокурора, Нацполиция, СБУ, разведка и другие структуры должны прилагать все усилия для немедленного запуска механизма. Также он призвал украинцев и друзей Украины по всему миру приобщиться к этой работе.

«Мир уже видел много военных преступлений. В разное время. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления российских военных стали последним проявлением такого зла на земле. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную книгу палачей, найден и наказан», — сказал Зеленский.

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, разрушенные улицы Бучи «усеяны телами». Советник главы офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото убитых мирных жителей со связанными руками на улицах Бучи. Также в Сети публикуют фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и в направлении Житомирской трассы.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. Возвращаться в регион пока нельзя: украинские силы проводят разминирование и осматривают укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп.

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