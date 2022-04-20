По всей Украине сохраняется риск нанесения высокоточных ударов РФ по приоритетным целям — Минобороны Британии 20 апреля, 10:24 Цей матеріал також доступний українською Россия наносит ракетные удары почти по всем областям Украины (Фото:Vladyslav Sodel/Reuters)

В Украине сохраняется риск нанесения высокоточных ракетныхударов РФ по приоритетным целям по всей территории страны, сообщили в Минобороны Британии.

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«Активность российской авиации на севере Украины, вероятно, останется низкой после ее ухода с севера Киева. Однако сохраняется риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным целям на всей территории Украины», — отметили там.

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В британском оборонном ведомстве уточнили, что российские атаки на украинские города показывают их намерение попытаться сорвать переброску украинских подкреплений и вооружений на восток страны.

«Военное присутствие России на восточной границе Украины продолжает наращиваться, а бои на Донбассе усиливаются, поскольку российские войска пытаются прорвать украинскую оборону», — резюмировали там.

Россия напала на Украину 24 февраля. 20 апреля — 56-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

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