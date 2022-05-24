Более 80% украинцев не готовы идти на территориальное уступки ради достижения мира — опрос 24 мая, 11:59 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные сдерживают наступление России на ряде направлений (Фото:МО/Facebook)

82% украинцев не готовы идти на территориальные уступки ради достижения мира в Украине.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Большинство опрошенных считают такие уступки недопустимыми.

Видео дня

Лишь 10% респондентов полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Во всех регионах Украины большинство населения против любых территориальных уступок. Даже на востоке, который сейчас испытывает интенсивные бои, 68% против уступок (готовы на уступки — только 19%), а на юге — 83% против уступок (готовы — только 9%).

Среди проживающих на оккупированных территориях респондентов 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки — 18%). При этом среди тех, кто после начала полномасштабного вторжения выехал с оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают уступки — только 5%).

Опрос проводился с 13 по 18 мая. Было опрошено 2000 человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

19 мая NYT опубликовала редакционный материал под названием Война в Украине усложняется, и Америка не готова. В нем, в частности, говорится, что, хотя планирование и боевые действия России были удивительно небрежными, страна-агрессор остается слишком сильной, а диктатор Владимир Путин вложил слишком много личного престижа во вторжение, чтобы отступить.

Также журналисты пишут, что, «если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует любой компромисс».

В ответ на это советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что любая уступка России сегодня — это не путь к миру, а отложенная на несколько лет война. Он подчеркнул: Украина не торгует своим суверенитетом, территориями и гражданами.

16 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также отверг возможные уступки России для прекращения огня.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал ему пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо российскому диктатору Владимиру Путину.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.