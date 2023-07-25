«Много доказательств». Удар России по собору в Одессе — не случайность — ГУР 25 июля, 20:15 Поврежденный российской ракетной атакой Спасо-Преображенский собор в Одессе (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV заявил, что удар рашистов по собору в Одессе не был случайным.

«Ситуация по Одессе несколько отличается от подобных террористических атак в других городах, потому что речь идет о целенаправленных ракетных ударах и уничтожении памятников архитектуры, которые являются составляющей наследия ЮНЕСКО. И удар по собору — это не просто попадание, не случайность, а целенаправленный удар — много тому прямых и косвенных доказательств», — заявил Юсов в эфире Radio NV.

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В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП и другие исторические здания.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — самый большой православный храм Одессы, который был заложен еще в 1794 году. Собор разрушили при Сталине, а в 2005 году его восстановили.

После удара по собору минобороны РФ повторили заявление российских пропагандистов о том, что удар по Преображенскому собору в Одессе якобы нанесла украинская ПВО.

Однако этому не поверил даже викарий Одесской епархии от УПЦ МП, архиепископ Арцизский Виктор. В своем обращении к предстоятелю РПЦ патриарху Кириллу (Гундяеву) он заявил, что в собор в Одессе прилетела ракета, которую тот «благословил».

24 июля в Одесском городском совете сообщили, что после российского удара одна из стен собора может обвалиться.