В Украине второй день не открывают гуманитарные коридоры для эвакуации населения 18 апреля, 12:24 Цей матеріал також доступний українською Верещук заявила, что переговоры о гуманитарных коридорах были сложные, но договориться не удалось (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

В понедельник, 18 апреля, в Украине не согласовали гуманитарные коридоры для эвакуации населения.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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По ее словам, велись «долгие и сложные переговоры» по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье) и из Луганской области (Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и пгт Нижнее).

«В нарушение международного гуманитарного права российские оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов. Поэтому из соображений безопасности было принято решение сегодня не открывать гуманитарные коридоры», — пояснила Верещук.

Она добавила, что украинские власти будут прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали как можно скорее.

17 апреля в Украине также не работали гуманитарные коридоры.

Россия напала на Украину 24 февраля. 18 апреля — 54-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.



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