Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в Украине: минус десять танков и почти 500 оккупантов за сутки
ВСУ ликвидировали уже более 20 тысяч единиц военной техники (Фото:АрміяInform)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 112 960 своих военных, за минувшие сутки — 490.
Такие данные по состоянию на утро среды, 11 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Также оккупанты лишились более 20 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 3094 (+10)
- Боевые бронированные машины — 6159 (+5)
- Артиллерийские системы — 2078 (+5)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 437 (+3)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 217 (+0)
- Самолеты — 285 (+0)
- Вертолеты — 275 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1862 (+2)
- Крылатые ракеты — 723 (+0)
- Корабли/катера — 17 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4826 (+9)
- Специальная техника — 184 (+1)
Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 11 января — 322-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.
С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.