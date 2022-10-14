Командующий Объединенными силами назвал количество женщин, которые служат в рядах ВСУ 14 октября, 14:41 В ВСУ служат более 40 тысяч женщин, 8000 из них — на офицерских должностях (Фото:Минобороны Украины)

На данный момент в Вооруженных силах Украины проходят службу более 40 тысяч женщин, 8000 из них — на офицерских должностях.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире национального телемарафона.

«Сейчас непосредственно в этот промежуток времени более 5000 женщин находятся в районах, где ведутся активные боевые действия», — уточнил он.

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Наев подчеркнул, что среди женщин в украинской армии есть командиры батареи, и командиры взводов и отделений беспилотной авиации, а также снайперы.

«Круг профессий, которые освоили наши женщины, он абсолютно не уступает мужчинам. Поэтому можно утвердительно сказать, что женщины и мужчины вместе несут тяжелую ношу военной службы и выполняют задачи по отпору вооруженной агрессии», — резюмировал генерал.

14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. В этом году страна встречает его в условиях полномасштабной войны с РФ. Российские оккупанты продолжают выпускать ракеты по украинским городам, но украинские военные шаг за шагом освобождают украинские территории.

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Накануне Дня защитников и защитниц Зеленский призвал украинцев быть особенно внимательными и не игнорировать воздушные тревоги, поскольку РФ попытается испортить праздник для украинцев.