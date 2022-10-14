Командующий Объединенными силами назвал количество женщин, которые служат в рядах ВСУ

14 октября, 14:41
Поделиться:
В ВСУ служат более 40 тысяч женщин, 8000 из них — на офицерских должностях (Фото:Минобороны Украины)

В ВСУ служат более 40 тысяч женщин, 8000 из них — на офицерских должностях (Фото:Минобороны Украины)

На данный момент в Вооруженных силах Украины проходят службу более 40 тысяч женщин, 8000 из них — на офицерских должностях.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире национального телемарафона.

«Сейчас непосредственно в этот промежуток времени более 5000 женщин находятся в районах, где ведутся активные боевые действия», — уточнил он.

Видео дня

Наев подчеркнул, что среди женщин в украинской армии есть командиры батареи, и командиры взводов и отделений беспилотной авиации, а также снайперы.

Читайте также:
«С приходом Залужного многое изменилось». Как одолевают «махровый» сексизм в наиболее женском войске Европы — украинском. Интервью

«Круг профессий, которые освоили наши женщины, он абсолютно не уступает мужчинам. Поэтому можно утвердительно сказать, что женщины и мужчины вместе несут тяжелую ношу военной службы и выполняют задачи по отпору вооруженной агрессии», — резюмировал генерал.

14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. В этом году страна встречает его в условиях полномасштабной войны с РФ. Российские оккупанты продолжают выпускать ракеты по украинским городам, но украинские военные шаг за шагом освобождают украинские территории.

Читайте также:
Рада окончательно одобрила добровольный воинский учет женщин

Накануне Дня защитников и защитниц Зеленский призвал украинцев быть особенно внимательными и не игнорировать воздушные тревоги, поскольку РФ попытается испортить праздник для украинцев.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Женщины Сергей Наев Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X