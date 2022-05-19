С начала войны в Украине разоблачили почти 90 ДРГ оккупантов, задержаны около 800 человек — МВД 19 мая, 12:41 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные ведут работу по обнаружению диверсантов (Фото:МВД/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине разоблачили 88 диверсионно-разведывательных групп оккупантов.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

Видео дня

«Всего за период войны на территории государства разоблачено 88 диверсионно-разведывательных групп. Задержаны около 800 человек, причастных к диверсионной деятельности. Почти всех мы передали в СБУ», — отметил он.

Енин также добавил, что за последние две недели удалось разоблачить одну ДРГ, были задержаны 43 человека.

Он также призвал оставаться бдительными.

Россия напала на Украину 24 февраля. 19 мая — 85-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.