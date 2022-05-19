С начала войны в Украине разоблачили почти 90 ДРГ оккупантов, задержаны около 800 человек — МВД

19 мая, 12:41
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Украинские военные ведут работу по обнаружению диверсантов (Фото:МВД/Facebook)

Украинские военные ведут работу по обнаружению диверсантов (Фото:МВД/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине разоблачили 88 диверсионно-разведывательных групп оккупантов.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

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«Всего за период войны на территории государства разоблачено 88 диверсионно-разведывательных групп. Задержаны около 800 человек, причастных к диверсионной деятельности. Почти всех мы передали в СБУ», — отметил он.

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Енин также добавил, что за последние две недели удалось разоблачить одну ДРГ, были задержаны 43 человека.

Он также призвал оставаться бдительными.

Россия напала на Украину 24 февраля. 19 мая — 85-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

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22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   МВД Украины Диверсант Война России против Украины

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