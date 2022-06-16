Россия привлекла к полномасштабному вторжению в Украину около 330 тысяч военных — Генштаб ВСУ 16 июня, 16:34 Цей матеріал також доступний українською Россия бросила на войну с Украиной уже 330 тысяч своих военных (Фото:Chingis Kondarov/File Photo/Reuters)

Россия привлекла к полномасштабному вторжению в Украину около 330 тысяч своих военных.

Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

«На сегодня к широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины Россией привлечено около 330 тыс. человек. Из них численность группировок вооруженных сил РФ на направлениях насчитывает до 150 тыс. военнослужащих, которые сформированы из батальонно-тактических групп и других формирований, при этом с учетом воздушного и морского компонента группировки войск агрессора насчитывает до 220 тыс. военнослужащих», — отметил он.

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Представитель Генштаба ВСУ добавил, что к войне в Украине также привлечены воинские части и подразделения мобилизационного резерва противника численностью более 80 тыс. человек, боевые армейские системы — до 7 тыс. человек, федеральная служба войск национальной гвардии — до 18 тыс. человек и частные военные кампании — до 8 тыс. человек.

Россия напала на Украину 24 февраля. 16 июня — 113-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери — ВСУ ликвидировали уже почти 33 тысячи оккупантов.

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