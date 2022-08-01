Потери РФ в войне против Украины: ВСУ ликвидировали уже более 41 тысячи российских оккупантов

1 августа, 09:41
РФ теряет в Украине тысячи единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

РФ теряет в Украине тысячи единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 030 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 1 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Криворожском направлениях.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=hugKJ7rjqUY

Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1768 (+5)
  • Боевые бронированные машины — 4011 (+7)
  • Артиллерийские системы — 932 (+16)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 259 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 117 (+0)
  • Самолеты — 223 (+0)
  • Вертолеты — 190 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 736 (+1)
  • Крылатые ракеты — 174 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2912 (+10)
  • Специальная техника — 82(+2).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02zfmRvdthigoHDf9vMLEuAxw3mLyQ6JKPMedcEw49Xbs6YvVJ3fxFBM1rH9Eqpnebl

Россия напала на Украину 24 февраля. 1 августа — 159-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=ToxjEdyprvM

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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