200 оккупантов и вертолет. Генштаб ВСУ сообщил, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки

15 августа, 09:49
ВСУ уже уничтожили почти 12 000 техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

ВСУ уже уничтожили почти 12 000 техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 43 750 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 15 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=WJFABR6suJQ

Также оккупанты лишились почти 12 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1876 (+12)
  • Боевые бронированные машины — 4141 (+15)
  • Артиллерийские системы — 985 (+5)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 261 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 136 (+0)
  • Самолеты — 233 (+0)
  • Вертолеты — 195 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 787 (+3)
  • Крылатые ракеты — 187 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3044 (+5)
  • Специальная техника — 92 (+1).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid023mkhXKkN4JQX5EJ24EpbcQVMenU3KmdbzMbeVuoXcHCx6N7MjwwymXf89yxKSAr4l

Россия напала на Украину 24 февраля. 15 августа — 173-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=LOfhd2f6JRo

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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