За сутки ВСУ уничтожили самолет и 150 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях России в войне против Украины
ВСУ уничтожили уже более 1400 танков РФ (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32 300 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 13 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.
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Также оккупанты лишились более 9500 единиц техники, среди них:
- Танки — 1432 (+2)
- Боевые бронированные машины — 3492 (+8)
- Артиллерийские системы — 718 (+3)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 226 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 97 (+0)
- Самолеты — 213 (+1)
- Вертолеты — 178 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 585 (+3)
- Крылатые ракеты — 125 (+0)
- Корабли/катера — 13 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2460 (+5)
- Специальная техника — 53 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 13 июня — 110-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
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Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.
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