За сутки ВСУ уничтожили самолет и 150 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях России в войне против Украины 13 июня, 09:52 Цей матеріал також доступний українською ВСУ уничтожили уже более 1400 танков РФ (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32 300 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 13 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Видео дня

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Также оккупанты лишились более 9500 единиц техники, среди них:

Танки — 1432 ( +2)

+2) Боевые бронированные машины — 3492 ( +8)

+8) Артиллерийские системы — 718 ( +3)

+3) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 226 ( +0)

РСЗО) — 226 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 97 ( +0)

ПВО) — 97 +0) Самолеты — 213 ( +1)

+1) Вертолеты — 178 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 585 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 585 +3) Крылатые ракеты — 125 ( +0)

+0) Корабли/катера — 13 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2460 ( +5)

+5) Специальная техника — 53 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 13 июня — 110-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

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Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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