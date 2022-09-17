Минус самолет и 200 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в Украине 17 сентября, 09:55 ВСУ уничтожили почти 14 тысяч военной техники армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 54 250 своих военных, за минувшие сутки — 250.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 17 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились почти 14 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

Танки — 2202 ( +3)

+3) Боевые бронированные машины — 4701 ( +11)

+11) Артиллерийские системы — 1306 ( +4)

+4) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 312 ( +0)

РСЗО) — 312 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 168 ( +0)

ПВО) — 168 +0) Самолеты — 251 ( +1)

+1) Вертолеты — 216 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 911 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 911 +3) Крылатые ракеты — 236 ( +3)

+3) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3571 ( +21)

+21) Специальная техника — 121 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 17 сентября — 206-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

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