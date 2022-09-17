Минус самолет и 200 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в Украине
ВСУ уничтожили почти 14 тысяч военной техники армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 54 250 своих военных, за минувшие сутки — 250.
Такие данные по состоянию на утро субботы, 17 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты лишились почти 14 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2202 (+3)
- Боевые бронированные машины — 4701 (+11)
- Артиллерийские системы — 1306 (+4)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 312 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 168 (+0)
- Самолеты — 251 (+1)
- Вертолеты — 216 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 911 (+3)
- Крылатые ракеты — 236 (+3)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3571 (+21)
- Специальная техника — 121 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 17 сентября — 206-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.
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