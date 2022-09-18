Минус вертолет и 230 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в Украине

18 сентября, 10:02
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 54 480 своих военных, за минувшие сутки — 230.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 18 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли почти 14 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

  • Танки — 2210 (+8)
  • Боевые бронированные машины — 4718 (+17)
  • Артиллерийские системы — 1309 (+3)
  • Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 312 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 168 (+0)
  • Самолеты — 251 (+0)
  • Вертолеты — 217 (+1)
  • Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 918 (+7)
  • Крылатые ракеты — 238 (+2)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3578 (+7)
  • Специальная техника — 122 (+1).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0mDAJxZk36o2yzDpGdEFAtXee9YegXrtGmE3w9nMuRPJxdW2tjWsYvo1ybCb9yfX2l

Россия напала на Украину 24 февраля. 18 сентября — 207-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=SQBFYgKQ-Qc

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=aPoFX-54NrU

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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