Минус вертолет и 230 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в Украине 18 сентября, 10:02 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 54 480 своих военных, за минувшие сутки — 230.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 18 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.



Также оккупанты потеряли почти 14 000 единиц техники, среди них:



Видео дня

Танки — 2210 ( +8)

+8) Боевые бронированные машины — 4718 ( +17)

+17) Артиллерийские системы — 1309 ( +3)

+3) Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 312 ( +0)

РСЗО) — 312 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 168 ( +0)

ПВО) — 168 +0) Самолеты — 251 ( +0)

+0) Вертолеты — 217 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 918 ( +7)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 918 +7) Крылатые ракеты — 238 ( +2)

+2) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3578 ( +7)

+7) Специальная техника — 122 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 18 сентября — 207-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.



За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.



Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.



ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.



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