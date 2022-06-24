В Генштабе ВСУ озвучили потери России за четыре месяца войны против Украины

24 июня, 09:24
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ВСУ уничтожили более 10 тысяч едини техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ уничтожили более 10 тысяч едини техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 34 530 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 24 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Славянском направлениях.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=zMi2YEOPlus

Также оккупанты лишились более 10 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1507 (+3)
  • Боевые бронированные машины — 3637 (+5)
  • Артиллерийские системы — 759 (+3)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 241 (+1)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 99 (+0)
  • Самолеты — 216 (+0)
  • Вертолеты — 183 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 622 (+2)
  • Крылатые ракеты — 137 (+0)
  • Корабли/катера — 14 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2553 (+5)
  • Специальная техника — 60 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/771483320542323/

Россия напала на Украину 24 февраля. 24 июня — 121-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

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https://www.youtube.com/watch?v=eHvzGBzNAT0

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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