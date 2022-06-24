В Генштабе ВСУ озвучили потери России за четыре месяца войны против Украины
ВСУ уничтожили более 10 тысяч едини техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 34 530 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро пятницы, 24 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Славянском направлениях.
Также оккупанты лишились более 10 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 1507 (+3)
- Боевые бронированные машины — 3637 (+5)
- Артиллерийские системы — 759 (+3)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 241 (+1)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 99 (+0)
- Самолеты — 216 (+0)
- Вертолеты — 183 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 622 (+2)
- Крылатые ракеты — 137 (+0)
- Корабли/катера — 14 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2553 (+5)
- Специальная техника — 60 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 24 июня — 121-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.
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