Генштаб ВСУ озвучил общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину 17 августа, 10:22 ВСУ уничтожили более 12000 техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 44 100 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 17 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Харьковском и Донецком направлении.

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Также оккупанты лишились более 12 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1886 ( +6)

+6) Боевые бронированные машины — 4162 ( +10)

+10) Артиллерийские системы — 993 ( +4)

+4) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 263 ( +0)

РСЗО) — 263 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 136 ( +0)

ПВО) — 136 +0) Самолеты — 233 ( +0)

+0) Вертолеты — 196 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 792 ( +2)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 792 +2) Крылатые ракеты — 190 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3054 ( +5)

+5) Специальная техника — 93 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 17 августа — 175-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

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