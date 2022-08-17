Генштаб ВСУ озвучил общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину

17 августа, 10:22
ВСУ уничтожили более 12000 техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

ВСУ уничтожили более 12000 техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 44 100 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 17 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Харьковском и Донецком направлении.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=NH002K75FAg&t=13s

Также оккупанты лишились более 12 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1886 (+6)
  • Боевые бронированные машины — 4162 (+10)
  • Артиллерийские системы — 993 (+4)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 263 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 136 (+0)
  • Самолеты — 233 (+0)
  • Вертолеты — 196 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 792 (+2)
  • Крылатые ракеты — 190 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3054 (+5)
  • Специальная техника — 93 (+1).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QWAAWQJJviQprtn778s1UkptR1zcM5kbzQfAyu9WFJxdYN2Vjj9cMyxEdro5kbxxl

Россия напала на Украину 24 февраля. 17 августа — 175-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=WJFABR6suJQ&t=5s

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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