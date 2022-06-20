Потери РФ в войне против Украины: количество ликвидированных оккупантов приближается к 34 тысячам
ВСУ уничтожили почти 10 тысяч военной техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 33 800 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 20 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Также оккупанты лишились более 9800 единиц техники, среди них:
- Танки — 1477 (+9)
- Боевые бронированные машины — 3588 (+11)
- Артиллерийские системы — 749 (+4)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 238 (+3)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 98 (+0)
- Самолеты — 216 (+0)
- Вертолеты — 181 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 601 (+3)
- Крылатые ракеты — 130 (+0)
- Корабли/катера — 14 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2527 (+4)
- Специальная техника — 55 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 20 июня — 117-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.
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