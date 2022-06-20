Потери РФ в войне против Украины: количество ликвидированных оккупантов приближается к 34 тысячам 20 июня, 09:19 Цей матеріал також доступний українською ВСУ уничтожили почти 10 тысяч военной техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 33 800 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 20 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 9800 единиц техники, среди них:

Танки — 1477 ( +9)

+9) Боевые бронированные машины — 3588 ( +11)

+11) Артиллерийские системы — 749 ( +4)

+4) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 238 ( +3)

РСЗО) — 238 +3) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 98 ( +0)

ПВО) — 98 +0) Самолеты — 216 ( +0)

+0) Вертолеты — 181 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 601 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 601 +3) Крылатые ракеты — 130 ( +0)

+0) Корабли/катера — 14 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2527 ( +4)

+4) Специальная техника — 55 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 20 июня — 117-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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