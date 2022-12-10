Минус 370 оккупантов и три танка. Где войска РФ понесли наибольшие потери в Украине за сутки 10 декабря, 09:22 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 93 760 своих военных, за минувшие сутки — 370.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 10 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.



Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.



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Также оккупанты потеряли почти 19 000 единиц техники, среди них:



Танки — 2940 ( +3)

+3) Боевые бронированные машины — 5917 ( +5)

+5) Артиллерийские системы — 1927 ( +1)

+1) Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 397 ( +2)

РСЗО) — 397 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 211 ( +0)

ПВО) — 211 +0) Самолеты — 281 ( +0)

+0) Вертолеты — 264 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1603 ( +0)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1603 +0) Крылатые ракеты — 592 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4535 ( +4)

+4) Специальная техника — 167 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 10 декабря — 290-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.



За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.



На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.



ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.



После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.



С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

