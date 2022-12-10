Минус 370 оккупантов и три танка. Где войска РФ понесли наибольшие потери в Украине за сутки

10 декабря, 09:22
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Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 93 760 своих военных, за минувшие сутки — 370.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 10 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

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Также оккупанты потеряли почти 19 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 2940 (+3)
  • Боевые бронированные машины — 5917 (+5)
  • Артиллерийские системы — 1927 (+1)
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 397 (+2)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 211 (+0)
  • Самолеты — 281 (+0)
  • Вертолеты — 264 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1603 (+0)
  • Крылатые ракеты — 592 (+0)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4535 (+4)
  • Специальная техника — 167 (+0)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0zw2Dt3DieDa2ohSyBNPLNzzbHh87EgFx9GxP9EMmh86913CTcZGMqHnF3UssZAwPl&show_text=true&width=500

Россия напала на Украину 24 февраля. 10 декабря — 290-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

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ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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