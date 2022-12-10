Минус 370 оккупантов и три танка. Где войска РФ понесли наибольшие потери в Украине за сутки
Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 93 760 своих военных, за минувшие сутки — 370.
Такие данные по состоянию на утро субботы, 10 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Также оккупанты потеряли почти 19 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2940 (+3)
- Боевые бронированные машины — 5917 (+5)
- Артиллерийские системы — 1927 (+1)
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 397 (+2)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 211 (+0)
- Самолеты — 281 (+0)
- Вертолеты — 264 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1603 (+0)
- Крылатые ракеты — 592 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4535 (+4)
- Специальная техника — 167 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 10 декабря — 290-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.
С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.