Еще минус 500 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в Украине

14 ноября, 09:18
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Армия РФ потеряла в Украине уже почти 18 тысяч единиц военной техники, ее уничтожили ВСУ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Армия РФ потеряла в Украине уже почти 18 тысяч единиц военной техники, ее уничтожили ВСУ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 81 370 своих военных, за минувшие сутки — 510.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 14 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились почти 18 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=YyRBsVseSXw
  • Танки — 2848 (+8)
  • Боевые бронированные машины — 5748 (+6)
  • Артиллерийские системы — 1839 (+2)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 393 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 206 (+0)
  • Самолеты — 278 (+0)
  • Вертолеты — 261 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1509(+2)
  • Крылатые ракеты — 399 (+0)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4316 (+21)
  • Специальная техника — 160 (+0)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02w3vZf84dJ5iDJPcRLgujRcmh8e4MjJC63PTzoxcons5XuWnyy6tvnWDa1BiJrzjcl

Россия напала на Украину 24 февраля. 14 ноября — 264-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

https://www.youtube.com/watch?v=24rGtZWNnNk

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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