Более 800 оккупантов и почти 30 бронемашин. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в Украине за сутки

4 ноября, 09:19
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Армия российских оккупантов потеряла в Украине уже более 17 тысяч единиц техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Армия российских оккупантов потеряла в Украине уже более 17 тысяч единиц техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 74 840 своих военных, за минувшие сутки — 840.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 4 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 17 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=wgvAJX3Cl1w
  • Танки — 2750 (+16)
  • Боевые бронированные машины — 5580 (+28)
  • Артиллерийские системы — 1772 (+17)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 391 (+1)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 201 (+3)
  • Самолеты — 277 (+0)
  • Вертолеты — 258 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1450(+8)
  • Крылатые ракеты — 397 (+0)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4174 (+12)
  • Специальная техника — 155 (+0)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0xiu4QFrMCzfdR9pqm5SLMtK7yXyvAYeKWmc2ERe6bJ2QRotbuXakmrWvrid91ssvl

Россия напала на Украину 24 февраля. 4 ноября — 254-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=jM0-GCHO1iM

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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