Более 800 оккупантов и почти 30 бронемашин. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в Украине за сутки 4 ноября, 09:19 Армия российских оккупантов потеряла в Украине уже более 17 тысяч единиц техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 74 840 своих военных, за минувшие сутки — 840.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 4 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 17 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

Танки — 2750 ( +16)

+16) Боевые бронированные машины — 5580 ( +28)

+28) Артиллерийские системы — 1772 ( +17)

+17) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 391 ( +1)

РСЗО) — 391 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 201 ( +3)

ПВО) — 201 +3) Самолеты — 277 ( +0)

+0) Вертолеты — 258 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1450(+8)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1450(+8) Крылатые ракеты — 397 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4174 ( +12)

+12) Специальная техника — 155 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 4 ноября — 254-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

