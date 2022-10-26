Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали почти 500 оккупантов, уничтожены танки и беспилотники 26 октября, 09:36 ВСУ продолжают уничтожать технику армии РФ в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 68 900 своих военных, за минувшие сутки — 480.

Такие данные по состоянию на утро среды, 26 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 16 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

Танки — 2628 ( +21)

+21) Боевые бронированные машины — 5351 ( +30)

+30) Артиллерийские системы — 1686 ( +12)

+12) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 379 ( +2)

РСЗО) — 379 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 192 ( +2)

ПВО) — 192 +2) Самолеты — 271 ( +0)

+0) Вертолеты — 248 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1379(+7)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1379(+7) Крылатые ракеты — 350 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4076 ( +22)

+22) Специальная техника — 149 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 октября — 246-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.