Минус 500 оккупантов и 35 беспилотников. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях войск РФ в Украине за сутки
Войска РФ несут большие потери в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 65 850 своих военных, за минувшие сутки — 530.
Такие данные по состоянию на утро вторника, 18 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2548 (+11)
- Боевые бронированные машины — 5219 (+14)
- Артиллерийские системы — 1622 (+23)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 372 (+6)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 188 (+1)
- Самолеты — 268 (+0)
- Вертолеты — 242 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1276 (+35)
- Крылатые ракеты — 318 (+2)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3985 (+16)
- Специальная техника — 144 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 18 октября — 238-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.