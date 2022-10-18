Минус 500 оккупантов и 35 беспилотников. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях войск РФ в Украине за сутки 18 октября, 10:43 Войска РФ несут большие потери в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 65 850 своих военных, за минувшие сутки — 530.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 18 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

Танки — 2548 ( +11)

+11) Боевые бронированные машины — 5219 ( +14)

+14) Артиллерийские системы — 1622 ( +23)

+23) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 372 ( +6)

РСЗО) — 372 +6) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 188 ( +1)

ПВО) — 188 +1) Самолеты — 268 ( +0)

+0) Вертолеты — 242 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1276 ( +35)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1276 +35) Крылатые ракеты — 318 ( +2)

+2) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3985 ( +16)

+16) Специальная техника — 144 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 18 октября — 238-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.