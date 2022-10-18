Минус 500 оккупантов и 35 беспилотников. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях войск РФ в Украине за сутки

18 октября, 10:43
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Войска РФ несут большие потери в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Войска РФ несут большие потери в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 65 850 своих военных, за минувшие сутки — 530.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 18 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=8HBHLQZK77c
  • Танки — 2548 (+11)
  • Боевые бронированные машины — 5219 (+14)
  • Артиллерийские системы — 1622 (+23)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 372 (+6)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 188 (+1)
  • Самолеты — 268 (+0)
  • Вертолеты — 242 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1276 (+35)
  • Крылатые ракеты — 318 (+2)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3985 (+16)
  • Специальная техника — 144 (+0)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0yr5zvqiV8ekKtvPdArt6ECKh2XgLqNXPFT4ks1ozQtiEcKML3UqycS7uV4A8JEwsl

Россия напала на Украину 24 февраля. 18 октября — 238-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=Ni0k-yIaGuU

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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