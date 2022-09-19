Почти 200 оккупантов и 16 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в Украине 19 сентября, 09:31 С начала войны ВСУ уничтожили более 14 тысячи единиц техники войск РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 54 650 своих военных, за минувшие сутки — 170.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 19 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 14 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

Танки — 2212 ( +2)

+2) Боевые бронированные машины — 4720 ( +2)

+2) Артиллерийские системы — 1313 ( +4)

+4) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 312 ( +0)

РСЗО) — 312 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 168 ( +0)

ПВО) — 168 +0) Самолеты — 251 ( +0)

+0) Вертолеты — 217 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 920 ( +2)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 920 +2) Крылатые ракеты — 238 ( +2)

+2) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3581 ( +3)

+3) Специальная техника — 125 ( +3).

Россия напала на Украину 24 февраля. 19 сентября — 208-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.



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