Почти 200 оккупантов и 16 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в Украине

19 сентября, 09:31
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С начала войны ВСУ уничтожили более 14 тысячи единиц техники войск РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала войны ВСУ уничтожили более 14 тысячи единиц техники войск РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 54 650 своих военных, за минувшие сутки — 170.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 19 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 14 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=MNsJcDPk7ZI&t=1s
  • Танки — 2212 (+2)
  • Боевые бронированные машины — 4720 (+2)
  • Артиллерийские системы — 1313 (+4)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 312 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 168 (+0)
  • Самолеты — 251 (+0)
  • Вертолеты — 217 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 920 (+2)
  • Крылатые ракеты — 238 (+2)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3581 (+3)
  • Специальная техника — 125 (+3).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02g7JxuYuWZ96GSMftX8Dzk5ATQDfVmxfJ7JKkNh6SCU1AYP8NEJ7ZjRU1LhFkBERAl

Россия напала на Украину 24 февраля. 19 сентября — 208-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=C9wW0GqXock

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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