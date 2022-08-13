Минус семь танков и 200 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки

13 августа, 09:42
Уничтоженная российская техника в Украине (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Уничтоженная российская техника в Украине (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 43 400 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 13 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

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Также оккупанты потеряли более 11 500 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1856 ( +7)
  • Боевые бронированные машины — 4115 ( +7)
  • Артиллерийские системы — 978 ( +3)
  • Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 261 ( +0)
  • Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 136 ( +0)
  • Самолеты — 233 ( +0)
  • Вертолеты — 193 ( +0)
  • Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 779 ( +1)
  • Крылатые ракеты — 187 ( +2)
  • Корабли/катера — 15 ( +0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3036 ( +15)
  • Специальная техника — 91 ( +1).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0adiYArfBuWqnpVE9Xyx5q5kPUmy7Wdprkqva59KRBEhwhRGpvFZgdjMr8kxUREwl

Россия напала на Украину 24 февраля. 13 августа — 171-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

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За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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