Минус самолет и 200 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки 12 августа, 09:36 ВСУ уничтожают технику российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 43 200 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 12 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Видео дня

Также оккупанты лишились почти 12 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1849 ( +3)

+3) Боевые бронированные машины — 4108 ( +8)

+8) Артиллерийские системы — 975 ( +1)

+1) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 261 ( +0)

РСЗО) — 261 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 136 ( +2)

ПВО) — 136 +2) Самолеты — 233 ( +1)

+1) Вертолеты — 193 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 778 ( +6)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 778 +6) Крылатые ракеты — 185 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3021 ( +3)

+3) Специальная техника — 90 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 августа — 170-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.