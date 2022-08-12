Минус самолет и 200 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки
ВСУ уничтожают технику российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 43 200 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро пятницы, 12 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.
Также оккупанты лишились почти 12 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 1849 (+3)
- Боевые бронированные машины — 4108 (+8)
- Артиллерийские системы — 975 (+1)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 261 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 136 (+2)
- Самолеты — 233 (+1)
- Вертолеты — 193 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 778 (+6)
- Крылатые ракеты — 185 (+0)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3021 (+3)
- Специальная техника — 90 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 12 августа — 170-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.
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