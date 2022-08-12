Минус самолет и 200 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки

12 августа, 09:36
ВСУ уничтожают технику российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

ВСУ уничтожают технику российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 43 200 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 12 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=qtoosfqIErU

Также оккупанты лишились почти 12 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1849 (+3)
  • Боевые бронированные машины — 4108 (+8)
  • Артиллерийские системы — 975 (+1)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 261 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 136 (+2)
  • Самолеты — 233 (+1)
  • Вертолеты — 193 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 778 (+6)
  • Крылатые ракеты — 185 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3021 (+3)
  • Специальная техника — 90 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0F8coiJQSyyQKBi4JcqvpfxDX21KYmo8dEA4LPpR83ggFAHPwh32LeKQdk56ogDPpl

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 августа — 170-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=rDqnj_soDn4

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Эксклюзивы НВ

Разбитое укрепление русских войск после сдачи Севастополя в Крымскую войну, 1855 год. Фото Джеймса Робертсона (Фото:James Robertson / Imperial War Museum: Royal Archives, Windsor Collection)
Синоним краха /
Как Екатерина II присоединила Крым к России, но полуостров приносил страдания ее потомкам
12 августа, 07:44
Геополитика
Астрономы надеются, что им удастся найти экзопланету, похожу на Землю, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце (Фото:NASA/DSCOVR EPIC)
Далеко собрались? /
Китайские астрономы запускают амбициозную миссию по поиску новой Земли
12 августа, 07:03
Научпоп
Что украинцы говорят о своем сексе — опрос (Фото:We-Vibe Toys/unsplash)
Тайна всех времен /
Четыре факта о женском оргазме, которые точно доказаны наукой. Что мы узнали после 100 лет исследований
11 августа, 21:00
Секс
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X