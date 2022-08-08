Почти 150 оккупантов и вертолет за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ с начала войны против Украины 8 августа, 09:53 Уничтоженная ВСУ техника российской армии (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 42 340 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 8 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

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Также оккупанты лишились более 11 500 единиц техники, среди них:

Танки — 1811 ( +6)

+6) Боевые бронированные машины — 4070 ( +15)

+15) Артиллерийские системы — 960 ( +2)

+2) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 261 ( +1)

РСЗО) — 261 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 132 ( +0)

ПВО) — 132 +0) Самолеты — 223 ( +0)

+0) Вертолеты — 192 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 754 ( +4)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 754 +4) Крылатые ракеты — 182 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2993 ( +15)

+15) Специальная техника — 86 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 8 августа — 166-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

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