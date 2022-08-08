Почти 150 оккупантов и вертолет за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ с начала войны против Украины

8 августа, 09:53
Уничтоженная ВСУ техника российской армии (Фото:Генштаб ВСУ)

Уничтоженная ВСУ техника российской армии (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 42 340 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 8 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=UYm9peuZuiY

Также оккупанты лишились более 11 500 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1811 (+6)
  • Боевые бронированные машины — 4070 (+15)
  • Артиллерийские системы — 960 (+2)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 261 (+1)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 132 (+0)
  • Самолеты — 223 (+0)
  • Вертолеты — 192 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 754 (+4)
  • Крылатые ракеты — 182 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2993 (+15)
  • Специальная техника — 86 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02k18hcQf93WczV8WRD8VhmKCnhQwCC4pMB9xqFBmQcEa8si8Ke9Ze3F2HapFpto8el

Россия напала на Украину 24 февраля. 8 августа — 166-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=dfPOKLaqpQI&t=1s

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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