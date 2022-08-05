Еще минус 150 оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки 5 августа, 09:34 ВСУ уничтожили около 11 500 единиц техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 650 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 5 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

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Также оккупанты лишились более 11 500 единиц техники, среди них:

Танки — 1792 ( +3)

+3) Боевые бронированные машины — 4032 ( +6)

+6) Артиллерийские системы — 950 ( +4)

+4) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 260 ( +0)

РСЗО) — 260 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 123 ( +5)

ПВО) — 123 +5) Самолеты — 223 ( +0)

+0) Вертолеты — 191 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 742 ( +0)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 742 +0) Крылатые ракеты — 182 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2964 ( +4)

+4) Специальная техника — 83 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 5 августа — 163-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

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