Еще минус 150 оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки

5 августа, 09:34
ВСУ уничтожили около 11 500 единиц техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ уничтожили около 11 500 единиц техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 650 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 5 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=dfPOKLaqpQI

Также оккупанты лишились более 11 500 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1792 (+3)
  • Боевые бронированные машины — 4032 (+6)
  • Артиллерийские системы — 950 (+4)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 260 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 123 (+5)
  • Самолеты — 223 (+0)
  • Вертолеты — 191 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 742 (+0)
  • Крылатые ракеты — 182 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2964 (+4)
  • Специальная техника — 83 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02TxYzzY193uF454o8ymLKW66wrkpmziFrk7hgRdrQGAJF63EJH1k295Sn21fDJwzPl

Россия напала на Украину 24 февраля. 5 августа — 163-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=hugKJ7rjqUY&t=1s

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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