Минус 140 военных РФ, вертолет и беспилотники. Где в Украине оккупанты понесли наибольшие потери за сутки
ВСУ уничтожают технику российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 170 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро вторника, 2 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.
Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 1768 (+0)
- Боевые бронированные машины — 4014 (+3)
- Артиллерийские системы — 936 (+4)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 259 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 117 (+0)
- Самолеты — 223 (+0)
- Вертолеты — 191 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 739 (+3)
- Крылатые ракеты — 174 (+0)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2914 (+2)
- Специальная техника — 82(+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 2 августа — 160-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.
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