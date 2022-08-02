Минус 140 военных РФ, вертолет и беспилотники. Где в Украине оккупанты понесли наибольшие потери за сутки 2 августа, 08:57 ВСУ уничтожают технику российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 170 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 2 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1768 ( +0)

+0) Боевые бронированные машины — 4014 ( +3)

+3) Артиллерийские системы — 936 ( +4)

+4) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 259 ( +0)

РСЗО) — 259 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 117 ( +0)

ПВО) — 117 +0) Самолеты — 223 ( +0)

+0) Вертолеты — 191 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 739 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 739 +3) Крылатые ракеты — 174 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2914 ( +2)

+2) Специальная техника — 82(+0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 2 августа — 160-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

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