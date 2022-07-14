300 оккупантов, два самолета и почти 20 танков: где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки
Оккупанты оставляют в Украине тысячи единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 37 870 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро четверга, 14 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Краматорском направлении.
Также оккупанты лишились почти 11 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 1667 (+18)
- Боевые бронированные машины — 3852 (+20)
- Артиллерийские системы — 840 (+1)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 247 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 109 (+0)
- Самолеты — 219 (+2)
- Вертолеты — 188 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 681 (+3)
- Крылатые ракеты — 155 (+0)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2720 (+16)
- Специальная техника — 67 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 14 июля — 141-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.
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