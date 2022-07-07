Потери РФ в войне против Украины: Генштаб рассказал, где ВСУ ликвидировали больше всего оккупантов за сутки 7 июля, 09:41 ВСУ уничтожили уже тысячи единиц техники российской армии (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36 650 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 7 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Видео дня

Также оккупанты лишились более 10 500 единиц техники, среди них:

Танки — 1602 ( +2)

+2) Боевые бронированные машины — 3797 ( +8)

+8) Артиллерийские системы — 815 ( +3)

+3) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 247 ( +0)

РСЗО) — 247 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 107 ( +0)

ПВО) — 107 +0) Самолеты — 217 ( +0)

+0) Вертолеты — 187 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 667 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 667 +3) Крылатые ракеты — 155 ( +2)

+2) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2665 ( +17)

+17) Специальная техника — 66 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 7 июля — 134-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.