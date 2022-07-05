Плюс 150 оккупантов, танки и беспилотники. В Генштабе ВСУ рассказали, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки 5 июля, 10:36 За сутки ВСУ уничтожили пять танков оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36 350 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 5 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.



Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском и Донецком направлениях.

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Также оккупанты лишились более 10 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1594 ( +5)

+5) Боевые бронированные машины — 3772 ( +18)

+18) Артиллерийские системы — 806 ( +2)

+2) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 247 ( +1)

РСЗО) — 247 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 105 ( +0)

ПВО) — 105 +0) Самолеты — 217 ( +0)

+0) Вертолеты — 187 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 660 ( +2)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 660 +2) Крылатые ракеты — 144 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2634 ( +5)

+5) Специальная техника — 65 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 5 июля — 132-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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