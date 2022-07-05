Плюс 150 оккупантов, танки и беспилотники. В Генштабе ВСУ рассказали, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки
За сутки ВСУ уничтожили пять танков оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36 350 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро вторника, 5 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском и Донецком направлениях.
Также оккупанты лишились более 10 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 1594 (+5)
- Боевые бронированные машины — 3772 (+18)
- Артиллерийские системы — 806 (+2)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 247 (+1)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 105 (+0)
- Самолеты — 217 (+0)
- Вертолеты — 187 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 660 (+2)
- Крылатые ракеты — 144 (+0)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2634 (+5)
- Специальная техника — 65 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 5 июля — 132-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.
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