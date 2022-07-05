Плюс 150 оккупантов, танки и беспилотники. В Генштабе ВСУ рассказали, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки

5 июля, 10:36
За сутки ВСУ уничтожили пять танков оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За сутки ВСУ уничтожили пять танков оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36 350 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 5 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском и Донецком направлениях.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=tYxpGtT8lww&t=4s

Также оккупанты лишились более 10 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1594 (+5)
  • Боевые бронированные машины — 3772 (+18)
  • Артиллерийские системы — 806 (+2)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 247 (+1)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 105 (+0)
  • Самолеты — 217 (+0)
  • Вертолеты — 187 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 660 (+2)
  • Крылатые ракеты — 144 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2634 (+5)
  • Специальная техника — 65 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0FFFxJuTfdyx92JU32Hazp2yhDbXSfy7nfxRo7im7TJNaUEr6cuZaq1YimDjBsYk9l

Россия напала на Украину 24 февраля. 5 июля — 132-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=ARjBcK8t_Yo&feature=emb_title

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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