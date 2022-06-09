Почти 1400 танков с начала войны. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях войск РФ в Украине 9 июня, 09:53 Цей матеріал також доступний українською ВСУ ликвидировали почти 32 тысячи российских военных (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 31 700 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 9 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

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Также оккупанты лишились более 9300 единиц техники, среди них:

Танки — 1398 ( +5)

+5) Боевые бронированные машины — 3438 ( +9)

+9) Артиллерийские системы — 711 ( +8)

+8) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 213 ( +0)

РСЗО) — 213 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 96 ( +0)

ПВО) — 96 +0) Самолеты — 212 ( +0)

+0) Вертолеты — 178 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 562 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 562 +3) Крылатые ракеты — 125 ( +0)

+0) Корабли/катера — 13 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2421 ( +15)

+15) Специальная техника — 53 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 9 июня — 106-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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