Почти 1400 танков с начала войны. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях войск РФ в Украине
ВСУ ликвидировали почти 32 тысячи российских военных (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 31 700 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро четверга, 9 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.
Также оккупанты лишились более 9300 единиц техники, среди них:
- Танки — 1398 (+5)
- Боевые бронированные машины — 3438 (+9)
- Артиллерийские системы — 711 (+8)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 213 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 96 (+0)
- Самолеты — 212 (+0)
- Вертолеты — 178 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 562 (+3)
- Крылатые ракеты — 125 (+0)
- Корабли/катера — 13 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2421 (+15)
- Специальная техника — 53 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 9 июня — 106-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.
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