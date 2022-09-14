Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали 350 военных РФ, уничтожены два самолета и два вертолета оккупантов
Войска РФ несут значительные потери в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 53 650 своих военных, за минувшие сутки — 350.
Такие данные по состоянию на утро среды, 14 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Харьковском направлениях.
Также оккупанты лишились более 13 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2180 (+5)
- Боевые бронированные машины — 4665 (+3)
- Артиллерийские системы — 1290 (+11)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 311 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 167 (+2)
- Самолеты — 246 (+2)
- Вертолеты — 215 (+2)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 908 (+4)
- Крылатые ракеты — 233 (+0)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3501 (+32)
- Специальная техника — 120 (+3).
Россия напала на Украину 24 февраля. 14 сентября — 203-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.
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