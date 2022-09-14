Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали 350 военных РФ, уничтожены два самолета и два вертолета оккупантов

14 сентября, 09:31
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Войска РФ несут значительные потери в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Войска РФ несут значительные потери в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 53 650 своих военных, за минувшие сутки — 350.

Такие данные по состоянию на утро среды, 14 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Харьковском направлениях.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=yhbH96bvkoE&feature=emb_title

Также оккупанты лишились более 13 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 2180 (+5)
  • Боевые бронированные машины — 4665 (+3)
  • Артиллерийские системы — 1290 (+11)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 311 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 167 (+2)
  • Самолеты — 246 (+2)
  • Вертолеты — 215 (+2)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 908 (+4)
  • Крылатые ракеты — 233 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3501 (+32)
  • Специальная техника — 120 (+3).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02u2hyfcRJ9mixtUWjwmMAigstDiVrA3v7QbJMzajLLkikKdAcvgjcZr8qChsjcxrdl

Россия напала на Украину 24 февраля. 14 сентября — 203-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=MNsJcDPk7ZI

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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