Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали 350 военных РФ, уничтожены два самолета и два вертолета оккупантов 14 сентября, 09:31 Войска РФ несут значительные потери в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 53 650 своих военных, за минувшие сутки — 350.

Такие данные по состоянию на утро среды, 14 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Харьковском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 13 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2180 ( +5)

+5) Боевые бронированные машины — 4665 ( +3)

+3) Артиллерийские системы — 1290 ( +11)

+11) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 311 ( +0)

РСЗО) — 311 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 167 ( +2)

ПВО) — 167 +2) Самолеты — 246 ( +2)

+2) Вертолеты — 215 ( +2)

+2) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 908 ( +4)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 908 +4) Крылатые ракеты — 233 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3501 ( +32)

+32) Специальная техника — 120 ( +3).

Россия напала на Украину 24 февраля. 14 сентября — 203-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

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