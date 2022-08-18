Уничтожены самолет и вертолет оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали, где армия РФ понесла наибольшие потери за сутки

18 августа, 10:27
Войска РФ продолжают терять военную технику в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

Войска РФ продолжают терять военную технику в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 44 300 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 18 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=VKkv-rFGVaM

Также оккупанты лишились более 12 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1889 (+3)
  • Боевые бронированные машины — 4179 (+17)
  • Артиллерийские системы — 1010 (+17)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 265 (+2)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 136 (+0)
  • Самолеты — 234 (+1)
  • Вертолеты — 197 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 793 (+1)
  • Крылатые ракеты — 190 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3061 (+7)
  • Специальная техника — 93 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02iuaXUWicebDpAsKrAydWcavH1Ybe2NhvDE4HrpoNumPwGFNggVns8KKPuYTPd71dl

Россия напала на Украину 24 февраля. 18 августа — 176-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=LOfhd2f6JRo&t=4s

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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