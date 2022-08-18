Уничтожены самолет и вертолет оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали, где армия РФ понесла наибольшие потери за сутки 18 августа, 10:27 Войска РФ продолжают терять военную технику в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 44 300 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 18 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

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Также оккупанты лишились более 12 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1889 ( +3)

+3) Боевые бронированные машины — 4179 ( +17)

+17) Артиллерийские системы — 1010 ( +17)

+17) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 265 ( +2)

РСЗО) — 265 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 136 ( +0)

ПВО) — 136 +0) Самолеты — 234 ( +1)

+1) Вертолеты — 197 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 793 ( +1)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 793 +1) Крылатые ракеты — 190 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3061 ( +7)

+7) Специальная техника — 93 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 18 августа — 176-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

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