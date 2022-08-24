Генштаб ВСУ озвучил общие потери войск РФ в Украине за полгода полномасштабного вторжения 24 августа, 09:24 ВСУ полгода уничтожают живую силу и военную технику российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 45 700 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 24 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

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Также оккупанты лишились более 12 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1924 ( +3)

+3) Боевые бронированные машины — 4243 ( +5)

+5) Артиллерийские системы — 1036 ( +3)

+3) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 266 ( +0)

РСЗО) — 266 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 147 ( +1)

ПВО) — 147 +1) Самолеты — 234 ( +0)

+0) Вертолеты — 199 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 819 ( +2)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 819 +2) Крылатые ракеты — 196 ( +2)

+2) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3160 ( +10)

+10) Специальная техника — 99 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 24 августа — 182-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.





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