Стоимость полномасштабного вторжения. Потери войск РФ в войне против Украины превысили 40 тысяч человек — Генштаб ВСУ

27 июля, 09:38
За более чем пять месяцев войны ВСУ уничтожили тысячи едини техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За более чем пять месяцев войны ВСУ уничтожили тысячи едини техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 40 070 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 27 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском направлении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=zCS0CTW_3Lo&feature=youtu.be

Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1738 (+1)
  • Боевые бронированные машины — 3971 (+12)
  • Артиллерийские системы — 883 (+3)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 258 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 117 (+0)
  • Самолеты — 222 (+0)
  • Вертолеты — 190 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 726 (+4)
  • Крылатые ракеты — 174 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2847 (+12)
  • Специальная техника — 75 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0RyLCP7yryfXetENHigV9W6kf4WwBmFhoYgQmXzZFXp2n7UMu9ySobuGVE2fXntP5l

Россия напала на Украину 24 февраля. 27 июля — 154-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=sIAj6OGGnIM

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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