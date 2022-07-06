Ликвидировано 36,5 тысяч оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину

6 июля, 09:29
За сутки ВСУ уничтожили четыре вражеских беспилотника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За сутки ВСУ уничтожили четыре вражеских беспилотника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36 500 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 6 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском и Донецком направлениях.

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Также оккупанты лишились более 10 500 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1600 (+6)
  • Боевые бронированные машины — 3789 (+17)
  • Артиллерийские системы — 812 (+6)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 247 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 107 (+2)
  • Самолеты — 217 (+0)
  • Вертолеты — 187 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 664 (+4)
  • Крылатые ракеты — 153 (+9)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2648 (+14)
  • Специальная техника — 65 (+0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 июля — 133-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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