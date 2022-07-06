Ликвидировано 36,5 тысяч оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину
За сутки ВСУ уничтожили четыре вражеских беспилотника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36 500 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро среды, 6 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском и Донецком направлениях.
Также оккупанты лишились более 10 500 единиц техники, среди них:
- Танки — 1600 (+6)
- Боевые бронированные машины — 3789 (+17)
- Артиллерийские системы — 812 (+6)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 247 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 107 (+2)
- Самолеты — 217 (+0)
- Вертолеты — 187 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 664 (+4)
- Крылатые ракеты — 153 (+9)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2648 (+14)
- Специальная техника — 65 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 6 июля — 133-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.
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