Ликвидировано 36,5 тысяч оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину 6 июля, 09:29 За сутки ВСУ уничтожили четыре вражеских беспилотника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36 500 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 6 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском и Донецком направлениях.

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Также оккупанты лишились более 10 500 единиц техники, среди них:

Танки — 1600 ( +6)

+6) Боевые бронированные машины — 3789 ( +17)

+17) Артиллерийские системы — 812 ( +6)

+6) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 247 ( +0)

РСЗО) — 247 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 107 ( +2)

ПВО) — 107 +2) Самолеты — 217 ( +0)

+0) Вертолеты — 187 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 664 ( +4)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 664 +4) Крылатые ракеты — 153 ( +9)

+9) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2648 ( +14)

+14) Специальная техника — 65 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 июля — 133-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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