Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали 400 российских оккупантов, уничтожены семь вражеских танков

17 ноября, 10:33
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РФ несет колоссальные потери техники и живой силы в Украине (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

РФ несет колоссальные потери техники и живой силы в Украине (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 83 110 своих военных, за минувшие сутки — 400.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 17 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились почти 18 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=24rGtZWNnNk
  • Танки — 2878 (+7)
  • Боевые бронированные машины — 5804 (+7)
  • Артиллерийские системы — 1860 (+0)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 393 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 209 (+0)
  • Самолеты — 278 (+0)
  • Вертолеты — 261 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1531(+6)
  • Крылатые ракеты — 474 (+0)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4362 (+2)
  • Специальная техника — 160 (+0)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid08WgyU9VWWHgF5RjT6fTdL5ZV7etgvHWSPiWW5jHcSbnrTaEzeG3KzLekCtdNeV82l

Россия напала на Украину 24 февраля. 17 ноября — 267-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

https://www.youtube.com/watch?v=dcdY2dtQbGo&t=6s

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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