Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали 400 российских оккупантов, уничтожены семь вражеских танков 17 ноября, 10:33 РФ несет колоссальные потери техники и живой силы в Украине (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 83 110 своих военных, за минувшие сутки — 400.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 17 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились почти 18 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

Танки — 2878 ( +7)

+7) Боевые бронированные машины — 5804 ( +7)

+7) Артиллерийские системы — 1860 ( +0)

+0) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 393 ( +0)

РСЗО) — 393 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 209 ( +0)

ПВО) — 209 +0) Самолеты — 278 ( +0)

+0) Вертолеты — 261 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1531(+6)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1531(+6) Крылатые ракеты — 474 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4362 ( +2)

+2) Специальная техника — 160 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 17 ноября — 267-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.