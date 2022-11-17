Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали 400 российских оккупантов, уничтожены семь вражеских танков
РФ несет колоссальные потери техники и живой силы в Украине (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 83 110 своих военных, за минувшие сутки — 400.
Такие данные по состоянию на утро четверга, 17 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты лишились почти 18 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2878 (+7)
- Боевые бронированные машины — 5804 (+7)
- Артиллерийские системы — 1860 (+0)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 393 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 209 (+0)
- Самолеты — 278 (+0)
- Вертолеты — 261 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1531(+6)
- Крылатые ракеты — 474 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4362 (+2)
- Специальная техника — 160 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 17 ноября — 267-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.