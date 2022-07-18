В Генштабе ВСУ назвали общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину

18 июля, 09:42
ВСУ уничтожили почти 11 тысяч единиц техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ уничтожили почти 11 тысяч единиц техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 450 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 18 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=iYwhcmbg32M

Также оккупанты лишились почти 11 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1687 (+3)
  • Боевые бронированные машины — 3886 (+7)
  • Артиллерийские системы — 849 (+3)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 248 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 113 (+3)
  • Самолеты — 220 (+0)
  • Вертолеты — 188 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 690 (+2)
  • Крылатые ракеты — 166 (+14
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2753 (+7)
  • Специальная техника — 70 (+2).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02kT7YY4NgVP7TssEWXsTUZ6NjAtJisEuUKKnfhzGH8Mz5EwKTbcLWeaMZuVfibCqPl

Россия напала на Украину 24 февраля. 18 июля — 145-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=OigK8QXOC-0

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины российские потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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