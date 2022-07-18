В Генштабе ВСУ назвали общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину
ВСУ уничтожили почти 11 тысяч единиц техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 450 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 18 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.
Также оккупанты лишились почти 11 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 1687 (+3)
- Боевые бронированные машины — 3886 (+7)
- Артиллерийские системы — 849 (+3)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 248 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 113 (+3)
- Самолеты — 220 (+0)
- Вертолеты — 188 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 690 (+2)
- Крылатые ракеты — 166 (+14
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2753 (+7)
- Специальная техника — 70 (+2).
Россия напала на Украину 24 февраля. 18 июля — 145-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.
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