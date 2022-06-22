Плюс 130 оккупантов и вертолет. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях России в войне против Украины 22 июня, 09:25 Цей матеріал також доступний українською ВСУ уничтожили больше всего оккупантов на трех направлениях (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 34 2300 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 22 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском, Славянском и Авдеевском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 9800 единиц техники, среди них:

Личный состав — 34230 ( +130)

+130) Танки — 1496 ( +0)

+0) Боевые бронированные машины — 3614 ( +8)

+8) Артиллерийские системы — 752 ( +0)

+0) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 239 ( +0)

РСЗО) — 239 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 99 ( +1)

ПВО) — 99 +1) Самолеты — 216 ( +0)

+0) Вертолеты — 182 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 614 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 614 +3) Крылатые ракеты — 137 ( +0)

+0) Корабли/катера — 14 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2543 ( +6)

+6) Специальная техника — 60 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 22 июня — 119-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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