Плюс 130 оккупантов и вертолет. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях России в войне против Украины
ВСУ уничтожили больше всего оккупантов на трех направлениях (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 34 2300 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро среды, 22 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском, Славянском и Авдеевском направлениях.
Также оккупанты лишились более 9800 единиц техники, среди них:
- Личный состав — 34230 (+130)
- Танки — 1496 (+0)
- Боевые бронированные машины — 3614 (+8)
- Артиллерийские системы — 752 (+0)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 239 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 99 (+1)
- Самолеты — 216 (+0)
- Вертолеты — 182 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 614 (+3)
- Крылатые ракеты — 137 (+0)
- Корабли/катера — 14 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2543 (+6)
- Специальная техника — 60 (+1).
Россия напала на Украину 24 февраля. 22 июня — 119-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.
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