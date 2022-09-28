Минус еще один самолет и 400 оккупантов. Генштаб рассказал, где ВСУ ликвидировали больше всего военных РФ за сутки 28 сентября, 09:41 Украинская армия уничтожает технику российских оккупантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 58 150 своих военных, за минувшие сутки — 400.

Такие данные по состоянию на утро среды, 28 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.

Видео дня

Читайте также: В Воздушных силах ВСУ объяснили большие потери авиации у войск РФ в последние дни

Также оккупанты лишились более 14 500 единиц техники, среди них:

Танки — 2312 ( +6)

+6) Боевые бронированные машины — 4889 ( +8)

+8) Артиллерийские системы — 1381 ( +3)

+3) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 331 ( +0)

РСЗО) — 331 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 175 ( +0)

ПВО) — 175 +0) Самолеты — 262 ( +1)

+1) Вертолеты — 224 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 989 ( +12)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 989 +12) Крылатые ракеты — 242 ( +1)

+1) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3742 ( +12)

+12) Специальная техника — 131 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 сентября — 217-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ. 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.