Минус еще один самолет и 400 оккупантов. Генштаб рассказал, где ВСУ ликвидировали больше всего военных РФ за сутки
Украинская армия уничтожает технику российских оккупантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 58 150 своих военных, за минувшие сутки — 400.
Такие данные по состоянию на утро среды, 28 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.
Также оккупанты лишились более 14 500 единиц техники, среди них:
- Танки — 2312 (+6)
- Боевые бронированные машины — 4889 (+8)
- Артиллерийские системы — 1381 (+3)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 331 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 175 (+0)
- Самолеты — 262 (+1)
- Вертолеты — 224 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 989 (+12)
- Крылатые ракеты — 242 (+1)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3742 (+12)
- Специальная техника — 131 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 28 сентября — 217-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ. 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.