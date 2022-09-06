Цена вторжения в Украину. С начала войны потери войск РФ превысили 50 тысяч военных — Генштаб ВСУ 6 сентября, 08:58 РФ теряет в Украине личный состав и военную технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 50 150 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 6 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

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Также оккупанты лишились более 13 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2077 ( +9)

+9) Боевые бронированные машины — 4484 ( +25)

+25) Артиллерийские системы — 1179 ( +22)

+22) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 296 ( +2)

РСЗО) — 296 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 156 ( +0)

ПВО) — 156 +0) Самолеты — 236 ( +0)

+0) Вертолеты — 207 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 876 ( +9)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 876 +9) Крылатые ракеты — 209 ( +4)

+4) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3305 ( +19)

+19) Специальная техника — 109 ( +2).

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 сентября — 195-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ переходят в контрнаступление на юге Украины и других направлениях, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника.

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