Цена вторжения в Украину. С начала войны потери войск РФ превысили 50 тысяч военных — Генштаб ВСУ
РФ теряет в Украине личный состав и военную технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 50 150 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро вторника, 6 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.
Также оккупанты лишились более 13 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2077 (+9)
- Боевые бронированные машины — 4484 (+25)
- Артиллерийские системы — 1179 (+22)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 296 (+2)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 156 (+0)
- Самолеты — 236 (+0)
- Вертолеты — 207 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 876 (+9)
- Крылатые ракеты — 209 (+4)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3305 (+19)
- Специальная техника — 109 (+2).
Россия напала на Украину 24 февраля. 6 сентября — 195-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ переходят в контрнаступление на юге Украины и других направлениях, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника.
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