Цена вторжения в Украину. С начала войны потери войск РФ превысили 50 тысяч военных — Генштаб ВСУ

6 сентября, 08:58
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РФ теряет в Украине личный состав и военную технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

РФ теряет в Украине личный состав и военную технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 50 150 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 6 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=vsBr6nVmQBA&t=1329s

Также оккупанты лишились более 13 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 2077 (+9)
  • Боевые бронированные машины — 4484 (+25)
  • Артиллерийские системы — 1179 (+22)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 296 (+2)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 156 (+0)
  • Самолеты — 236 (+0)
  • Вертолеты — 207 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 876 (+9)
  • Крылатые ракеты — 209 (+4)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3305 (+19)
  • Специальная техника — 109 (+2).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Ujg2wCnx6KPi8CCpyktKq6oTFAkQ4hwq9KqGzijA81J5kLaYXZ4Er6hkK6mukd1dl

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 сентября — 195-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=l3qqPfDqSqo

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ переходят в контрнаступление на юге Украины и других направлениях, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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