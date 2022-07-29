Еще минус 270 оккупантов и семь танков. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в Украине 29 июля, 09:56 Войска РФ потеряли в Украине уже более 11 тысяч единиц техники (Фото:МО)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 40 500 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 29 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском направлении.

Видео дня

Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1749 ( +7)

+7) Боевые бронированные машины — 3987 ( +8)

+8) Артиллерийские системы — 900 ( +6)

+6) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 258 ( +0)

РСЗО) — 258 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 117 ( +0)

ПВО) — 117 +0) Самолеты — 222 ( +0)

+0) Вертолеты — 190 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 731 ( +2)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 731 +2) Крылатые ракеты — 174 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2870 ( +16)

+16) Специальная техника — 77 ( +2).

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 июля — 156-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.