Еще минус 270 оккупантов и семь танков. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в Украине

29 июля, 09:56
Войска РФ потеряли в Украине уже более 11 тысяч единиц техники (Фото:МО)

Войска РФ потеряли в Украине уже более 11 тысяч единиц техники (Фото:МО)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 40 500 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 29 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском направлении.

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Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1749 (+7)
  • Боевые бронированные машины — 3987 (+8)
  • Артиллерийские системы — 900 (+6)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 258 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 117 (+0)
  • Самолеты — 222 (+0)
  • Вертолеты — 190 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 731 (+2)
  • Крылатые ракеты — 174 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2870 (+16)
  • Специальная техника — 77 (+2).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0YbCuoy9ssqNkC8vyTWgAcq2BkGWatiX26fCNhMa1tgMdDaJE67DjjcArRTF1x5TZl

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 июля — 156-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=sIAj6OGGnIM

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины российские потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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