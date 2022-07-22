Потери РФ в войне против Украины: ВСУ ликвидировали 39 тысяч оккупантов и более 11 тысяч единиц вражеской техники 22 июля, 09:05 Ежедневно ВСУ ликвидируют не менее 100 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 39 000 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 22 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1704 ( +0)

+0) Боевые бронированные машины — 3920 ( +8)

+8) Артиллерийские системы — 863 ( +4)

+4) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 251 ( +0)

РСЗО) — 251 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 113 ( +0)

ПВО) — 113 +0) Самолеты — 221 ( +0)

+0) Вертолеты — 188 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 713 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 713 +3) Крылатые ракеты — 167 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2803 ( +22)

+22) Специальная техника — 72 ( +2).

Россия напала на Украину 24 февраля. 21 июля — 148-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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