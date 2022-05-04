Почти 200 самолетов и 24,5 тысяч солдат. В Генштабе ВСУ озвучили потери России в войне против Украины 4 мая, 09:58 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожили более 7000 единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 24 500 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Такие данные по состоянию на утро среды, 4 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 7000 единиц техники, среди них:

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танков — 1077 ед.,

боевых бронированных машин — 2610 ед.,

артиллерийских систем — 491 ед.,

РСЗО — 163 ед.,

средства ПВО — 81 ед.,

самолетов — 194 ед.,

вертолетов — 155 ед.,

автомобильной техники — 1867 ед.,

корабли/катера — 10 ед.,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 303 ед.,

спецтехника — 38 ед.

крылатые ракеты — 87 ед.

Россия напала на Украину 24 февраля. 4 мая — 70-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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