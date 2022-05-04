Почти 200 самолетов и 24,5 тысяч солдат. В Генштабе ВСУ озвучили потери России в войне против Украины
Украинские военные уничтожили более 7000 единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 24 500 своих солдат.
Война России против Украины — главные события 4 мая
Такие данные по состоянию на утро среды, 4 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
- танков — 1077 ед.,
- боевых бронированных машин — 2610 ед.,
- артиллерийских систем — 491 ед.,
- РСЗО — 163 ед.,
- средства ПВО — 81 ед.,
- самолетов — 194 ед.,
- вертолетов — 155 ед.,
- автомобильной техники — 1867 ед.,
- корабли/катера — 10 ед.,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 303 ед.,
- спецтехника — 38 ед.
- крылатые ракеты — 87 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 4 мая — 70-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.
22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.
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