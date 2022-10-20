Минус 25 беспилотников и вертолет. Генштаб ВСУ рассказал о потерях российских оккупантов в Украине за сутки 20 октября, 09:39 За почти восемь месяцев войны против Украины армия РФ потеряла уже более 16 тысяч единиц техники (Фото:Минобороны Украины)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 66 650 своих военных, за минувшие сутки — 370.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 20 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 16 000 единиц техники, среди них:

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Танки — 2567 ( +13)

+13) Боевые бронированные машины — 5255 ( +20)

+20) Артиллерийские системы — 1646 ( +9)

+9) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 372 ( +0)

РСЗО) — 372 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 189 ( +0)

ПВО) — 189 +0) Самолеты — 269 ( +0)

+0) Вертолеты — 243 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1211(+25)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1211(+25) Крылатые ракеты — 329 ( +6)

+6) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4005 ( +6)

+6) Специальная техника — 147 ( +1)

Россия напала на Украину 24 февраля. 20 октября — 240-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.