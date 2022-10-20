Минус 25 беспилотников и вертолет. Генштаб ВСУ рассказал о потерях российских оккупантов в Украине за сутки

20 октября, 09:39
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За почти восемь месяцев войны против Украины армия РФ потеряла уже более 16 тысяч единиц техники (Фото:Минобороны Украины)

За почти восемь месяцев войны против Украины армия РФ потеряла уже более 16 тысяч единиц техники (Фото:Минобороны Украины)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 66 650 своих военных, за минувшие сутки — 370.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 20 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 16 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=zl64uBK47Zw
  • Танки — 2567 (+13)
  • Боевые бронированные машины — 5255 (+20)
  • Артиллерийские системы — 1646 (+9)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 372 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 189 (+0)
  • Самолеты — 269 (+0)
  • Вертолеты — 243 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1211(+25)
  • Крылатые ракеты — 329 (+6)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4005 (+6)
  • Специальная техника — 147 (+1)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0FhdyvEQJxFztLqxMXdZeEkF3tW5VYWeW3AeQ2oDWQ8bMk32FHf7PBEo5Uhhdz1Qpl

Россия напала на Украину 24 февраля. 20 октября — 240-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=Ni0k-yIaGuU&t=5s

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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