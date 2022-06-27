Полномасштабное вторжение РФ: с начала войны ВСУ ликвидировали 35 тысяч оккупантов 27 июня, 09:14 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уже уничтожили более 10 тысяч единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 000 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 27 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 10 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1552 ( +20)

+20) Боевые бронированные машины — 3687 ( +28)

+28) Артиллерийские системы — 771 ( +7)

+7) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 243 ( +0)

РСЗО) — 243 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 101 ( +2)

ПВО) — 101 +2) Самолеты — 217 ( +0)

+0) Вертолеты — 184 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 636 ( +6)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 636 +6) Крылатые ракеты — 139 ( +0)

+0) Корабли/катера — 14 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2575 ( +11)

+11) Специальная техника — 60 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 27 июня — 123-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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